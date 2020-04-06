تايلاند تمدد الحظر على رحلات الركاب الدولية حتى 18 أبريل

بانكوك- (د ب أ):

مددت هيئة الطيران المدني في تايلاند الحظر المفروض على كل رحلات الركاب الدولية الوافدة حتى 18 أبريل جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت هيئة الطيران المدني في إعلان اليوم الاثنين إن الحظر على رحلات الركاب الدولية إلى تايلاند سوف يتم تمديده من السادس من أبريل إلى 18 إبريل.

وأضافت أن كل تصاريح الرحلات الممنوحة في تلك الفترة سوف تلغى.

وجاء في الإعلان أن الحظر لن يطبق على الطائرات الحكومية أو العسكرية وحالات الهبوط الطارئ والهبوط الفني بدون ركاب والرحلات الإنسانية أو الطبية أو الإغاثية ورحلات الإعادة ورحلات الشحن.

ومازالت الرحلات المحلية في تايلاند جارية ولكن الكثير من شركات الطيران علقت عملياتها. ونصح المسؤولون المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بشأن الرحلات أو خطط السفر نظرا لأن كثير من أقاليم تايلاند أغلقت حدودها.

وتخضع تايلاند لحالة طوارئ منذ 26 مارس وسوف تستمر حتى 30 أبريل على الأقل. وتمنح حالة الطوارئ لرئيس الوزراء صلاحيات كاسحة لفرض وإنفاذ تشريعات.

وأمر رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا بحظر تجوال يومي في مختلف أنحاء البلاد بين العاشرة مساء والرابعة فجرا (1500 إلى 2100 بتوقيت جرينتش) بدأ سريانه الجمعة الماضية.

وجرى منح حكام كل إقليم صلاحيات تطبيق تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وأغلقت بانكوك وغيرها من الأقاليم الكبرى أغلب الأماكن العامة مثل المدارس والمجمعات التجارية والحانات. ومازالت المتاجر (سوبر ماركت) والمتاجر المتعددة الأقسام مفتوحة في حين يقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية أو خدمة التوصيل للمنازل.

وسجلت تايلاند 2220 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و51 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة العامة اليوم الاثنين.