سكان الإمارات يتلقون الخدمات الطبية عن بعد للوقاية من كورونا

دبي- ( د ب أ):

اعتمدت وزارة الصحة بالإمارات خدمة "الطب عن بعد" للمنشآت الصحية، بما يمكن المرضى من الحصول على الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات، ووصف الدواء عبر وسائل الاتصال الهاتفية والمرئية.

وأعلنت مستشفيات أمينة في عجمان والامارات الشمالية توفير "خدمة طبيب لكل مواطن" والتي تقدم الاستشارات الطبية عن بعد عبر الهاتف، وهي الخدمة المرخصة من قبل وزارة الصحة.

و قال محمد علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفيات في بيان اليوم الاثنين ، إن الخدمة تتيح للجميع استشارة طبيبهم من المنزل "باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة عن بعد"، مشيرا إلى أن توفير هذه الخدمة يدعم جهود إبقاء السكان في منازلهم، ويحد من توجههم للمستشفيات، وبالتالي تقليل فرص العدوى بأية أمراض خصوصا فيروس "كورونا".

وتابع "تتم الخدمة عبر الاتصال لحجز موعد مع الطبيب الخاص، ليقوم الطبيب بالإتصال بالمريض صوت وصورة لتقديم الإستشارة الطبية اللازمة وإعداد الوصفة الطبية الخاصة بالحالة، ومن ثم إرسالها إلي المنزل بدون أي تكلفة إضافية".

وذكر العمري أن الخدمة معتمدة لدى شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات وتشمل تحمل تكاليف الإستشارة الطبية وخطط العلاج والأدوية.

وأكمل "يتولى تقديم الخدمة كادر طبي مؤهل، وستساعد هذه الخدمة المرضى في الوصول إلى أطبائهم بكل سهولة، مايدعم الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، وأيضا الحصول على رعاية طبية متميزة دون عناء او جهد".