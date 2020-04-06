ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 76 حالة في المغرب
الرباط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 76 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في المغرب إلى 1113حالة.
ولفتت إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 76 حالة .
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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