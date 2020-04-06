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المغرب: إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الحصيلة لـ 1021 حالة

12:20 ص الإثنين 06 أبريل 2020
المغرب: إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الحصيلة لـ 1021 حالة

فيروس كورونا في المغرب

الرباط - (أ ش أ):

كشفت بيانات وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1021 حالة.

وبحسب الصحة المغربية، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3827 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 70 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76 حالة.

وأهابت وزارة الصحة فى بيانها بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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فيروس كورونا المغرب الرباط وزارة الصحة المغربية

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