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صحة غزة: نواجه نقصًا شديدًا في الموارد الصحية لمكافحة كورونا

07:34 م الأحد 05 أبريل 2020
صحة غزة: نواجه نقصًا شديدًا في الموارد الصحية لمكافحة كورونا

إحدى مستشفيات غزة

غزة - (د ب أ)
قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، اليوم الأحد، إن المستشفيات الحكومية في القطاع " تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية لفيروس كورونا".

وطالب الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في غزة، بتدخل دولي لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا بما في ذلك اجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة والفحص المخبري للفيروس.

وأعلن القدرة ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا إلى 6 حالات من أصل 12 إصابة تم اكتشافها حتى الآن.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 228 حالة.

وقال ملحم إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تلقي اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بحثا فيه تنسيق الجهود المشتركة لموجهة فيروس كورونا.

مكافحة كورونا فيروس كورونا قطاع غزة حركة حماس

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