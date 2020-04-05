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تركيا تسجل 73 وفاة و3135 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

07:19 م الأحد 05 أبريل 2020
تركيا تسجل 73 وفاة و3135 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في تركيا

وكالات

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) منذ تفشي الوباء بها، حيث سجلت 3135 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 27 ألف إصابة مؤكدة بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة في تركيا، اليوم، في بيان لها، عن تسجيل 73 حالة وفاة جراء وباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 574 حالة وفاة.

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