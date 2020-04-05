مسئول روسي: موسكو تواجه أكبر خطر من انتشار الإصابة بفيروس "كورونا"

موسكو - أ ش أ

حذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، من أن العاصمة الروسية ربما تواجه أكبر خطر من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين جميع المناطق الروسية.

وقال سوبيانين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بالنسبة لموسكو، نحن في المجموعة الأكثر عرضة للخطر لأن عددا كبيرا من الأشخاص عبروا موسكو أو كانوا في الخارج"، مشيرا إلى أن العديد من سكان موسكو أصيبوا بالفيروس.

وأكد أن سلطات موسكو تتخذ أصعب القرارات لمنع انتشار الفيروس.. مضيفا "لقد اتخذنا قرارًا بتعبئة أكبر عدد ممكن من المستشفيات لمكافحة الفيروس التاجي، كما أنه تم توفير ما يقرب من 20 ألف سرير في العيادات الإقليمية والفيدرالية والخاصة لمصابي كورونا".

وأوضح عمدة موسكو أن السلطات الروسية فرصت نظاما للعزل الذاتي الكامل للمواطنين من جميع الأعمار منذ 29 مارس الماضي، كما تم غلق جميع المتاجر، باستثناء متاجر المواد الغذائية، وحظرت على الناس زيارة الحدائق العامة وعقد الفعاليات الترفيهية، كما تحولت المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى التعلم عبر الإنترنت.