ترودو يعتزم التحدث مع ترامب وسط خلاف بشأن صادرات المعدات الطبية
12:28 ص الأحد 05 أبريل 2020
واشنطن - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي يُصعّد فيه الرئيس الأمريكي من معركته مع الحلفاء حول صادرات المعدات الطبية.
وأوضح ترودو أنه لا يتطلع إلى الانتقام أو الحد من الصادرات إلى الولايات المتحدة حيث تتسابق البلدان لتأمين الإمدادات لمحاربة جائحة (كوفيد–19)، ولكنه سيوضح أيضا أن كندا ترسل معدات أساسية عبر الحدود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: "لدينا ممرضات يعملن على الجانب الآخر من الحدود ، ومن حيث القفازات والأنواع الأخرى من المعدات وأدوات الاختبارات، فإن الحقيقة هي أننا قمنا بإمداد الولايات المتحدة بهذه المعدات ".
وتابع أن عرقلة تلك الإمدادات سيضر البلدين كليهما.
يشار إلى أن ترامب قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لحظر صادرات الإمدادات الطبية المهمة.
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