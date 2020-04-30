جوتيريش: لا توجد قيادة عالمية لمكافحة فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس "الافتقار إلى القيادة" وانقسام المجتمع الدولي في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي: "من المؤسف أن يعجز المجتمع الدولى عن وضع آلية قيادة قوية لمحاربة الجائحة."

وأضاف جوتيريش، إنه كان يأمل أن توافق دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى على "اقتراحي بآلية تنسيق" في التعامل مع تفشي الفيروس الفتاك.

وقال المسؤول الأممي "من الواضح أن هناك نقصا في وجود القيادة. من الواضح أن المجتمع الدولي منقسم في لحظة يتعين أن يكون فيها الاتحاد أكثر أهمية من أي وقت مضى."

وأشار جوتيريش إلى "الانفصال بين القيادة والسلطة" و "أمثلة رائعة على القيادة" التي "لا ترتبط عادة بالسلطة".

واعترف جوتيريش بوجود خلاف في مجلس الأمن الدولي ، الذي كان يحاول التفاوض لأكثر من شهر على إصدار قرار من شأنه أن يؤيد دعوته لوقف إطلاق نار عالمي.

وأضاف: "أن مجلس الأمن عبارة عن مجموعة من الدول ، ونحن نعلم أن العلاقة بين القوى الكبرى في العالم اليوم مختلة للغاية، وهذا يجعل من الصعب على مجلس الأمن أن يصدر قراراً".