تركيا: 93 وفاة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أنقرة - (د ب أ):

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى 3174 في تركيا، حيث سجلت البلاد 93 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزير الصحة فخر الدين قوجة.

ووفقا لمخطط بياني شارك فيه قوجة على تويتر، سجلت تركيا 2615 حالة جديدة، ليصل العدد إلى أكثر من 120ألف،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالةالأناضول للأنباء التركية.

ومن جهة أخرى، تعافى ما مجموعه 4846 شخصا بالكامل من المرض، ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء ما يقرب من 49000 شخص حتى اليوم الخميس.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إجراء أكثر من 42 ألف اختبار إضافي، وتجاوز العدد الإجمالي للاختبارات مليون اختبار.