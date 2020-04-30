بخطورة كورونا.. أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر مسؤول أمريكي من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد وباء كورونا المستجد، مشددا على خطورة هذه الأوبئة في المستقبل.

وقال بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، إنه "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور. لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف داسزاك: "أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات. هذا يمنحنا نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن يحدث".

ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا.

وتحدث داسزاك عن الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع، قائلا: "الفريق والمتعاونون معه جمعوا في معهد ووهان للفيروسات حوالي 15 ألف عينة من الخفافيش. وحددوا بالفعل حوالي 400 فيروس تاجي جديد تماما. و50 من هذه الفيروسات تسببت في تفشي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس) عام 2002، والآن جائحة (كوفيد 19)".

وقررت الحكومة الأمريكية بشكل مفاجئ، وقف تمويل مشروع بحثي استمر لسنوات في الصين بملايين الدولارات، يهدف إلى البحث عن الفيروسات التاجية في الخفافيش. ​