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الهند تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي

10:53 م الجمعة 03 أبريل 2020
الهند تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

شهدت الهند، اليوم الجمعة، أكبر زيادة يومية لها في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث سجلت إصابة 478 شخصا في يوم واحد.

وذكرت صحيفة (تايمزأوف إنديا) الهندية، أنه في إطار المحاولات للحفاظ على معنويات الأمة وثباتها، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شعبه على "تحدي الظلام الذي تنشره أزمة الكورونا" عن طريق إضاءة مصباح يدوي أو شعلة لمدة تسع دقائق يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت الهند.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم المليون أمس.

وكان مودي قد فرض إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا

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فيروس كورونا الهند

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