الإمارات: تسجيل 240 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، رصدها 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن حالات الإصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن زيادة عدد الإصابات يرجع إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأشارت إلى شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.