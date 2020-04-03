شرطية ألمانية تقتل ابنتيها وتنتحر

فوجتارويت (ألمانيا) - (د ب أ):

قتلت امرأة من أفراد الشرطة الاتحادية في ألمانيا ابنتيها 10 و12 عاما، ثم انتحرت في منزلها بمدينة فوجتارويت جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة: "نرجح أن الأمر يتعلق بمأساة عائلية".

وأوضح المتحدث أنه وفقا للوضع الحالي للتحقيقات، فإن الأم، 36 عاما، هي المشتبه بها في ارتكاب جريمة العنف، مضيفا أن الشرطة لا تلاحق حاليا مشتبه بهم آخرين.

وأشار المتحدث إلى أن رب الأسرة يتلقى الرعاية حاليا على يد متخصصين في المنزل.

وذكر المتحدث أن المشتبه بها استخدمت مسدسا خلال عملية القتل. ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.