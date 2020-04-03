بغداد : ارتفاع إصابات الجالية العراقية في دول العالم المختلفة بكورونا إلى 161 حالة

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا المتحور إلى 161 حالة في دول العالم المختلفة، مشيرة إلى أربع حالات وفاة حالتين في السويد وحالتين في ألمانيا وبريطانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة في النرويج، و 35 حالة في لوس أنجلوس، و 22 حالة في السويد، و2 حالة في كندا، و 4 حالات وفاة منها حالتين في السويد، وحالة في ألمانيا، وحالة في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

وأوضح أن العدد الكلي في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37 ، السويد 22 ، بلجيكا 11 ، الأردن 11 ، كندا 10 ، إيطاليا 7 ، بريطانيا 5 ، النمسا 5 ، لبنان 2 ، هولندا 5 ، المملكة العربية السعودية 2 ، الامارات العربية 1 .

وأشار إلى أن حالات الوفاة في عموم العالم 7 حالة موزعة كالآتي: السويد 2 ، بريطانيا 3 ، هولندا 1 ، ألمانيا 1 .

وأوضح المتحدث أن حالات الشفاء في عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي: كندا 2 ، ايران 1 ، الأردن 1 .

وأضاف المتحدة باسم وزارة الخارجية العراقية أن سفارات العراق في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.