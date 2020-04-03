إقلاع طائرة مصر للطيران من واشنطن وعلى متنها 290 راكبا - صور

كتب - محمد عبيد:

أقلعت طائرة مصر للطيران من مطار واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، في طريقها إلى مطار مرسي علم الدولي، وعلي متنها حوالي 290 مصريًا من العالقين الراغبين في العودة، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية حتي 15 ابريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر أن تصل الرحلة الاستثنائية، فجر اليوم، إلى مطار مرسي علم الدولي بدلا من مطار القاهرة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما .

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، وإنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .