شرطة برلين تزيل مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين قرب البرلمان

مصراوي

أزالت الشرطة الألمانية، مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين أقامه نشطاء خارج مبنى البرلمان في برلين، لمطالبة الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء تجريم حركة التضامن مع الفلسطينيين.

وأزالت الشرطة الخيام وأبعدت المتظاهرين بالقوة، وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول محتجين آخرين.