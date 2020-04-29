"روبرت كوخ" الألماني يعلن تغييرا طفيفا في معدل استسناخ كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الأربعاء، عن تغيير طفيف في معدل استنساخ فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

ويوضح معدل الاستنساخ متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن ينقل إليهم العدوى شخص مصاب بالفيروس.

وبحسب أحدث تقديرات للمعهد، وصل معدل الاستنساخ حتى اليوم الأربعاء إلى 0.75، ويعني هذا أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى 7.5 شخص، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات الجديدة

ويعتمد المعهد في تقدير معدل الاستنساخ على تحليل بيانات الإصابات الجديدة كل أربعة أيام. وكان المعهد يجري هذا التحليل كل ثلاثة أيام.

كان معدل الاستنساخ وصل مطلع مارس إلى 3، ثم انخفض إلى 1.3 في الثامن من الشهر الجاري إلى أن تراوح خلال الأيام الماضية بين إلى 1.

وكان المعهد أكد مرارا ضرورة الوصول بهذا المعدل إلى ما دون 1، حتى يمكن تسطيح مؤشر الوباء، كما يلعب عدد الإصابات الجديدة يوميا، دورا مهما في هذا الشأن.

وبحسب تصريحات لرئيس المعهد، لوتار فيلر، أمس الثلاثاء، بلغ معدل حالات الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي حوالي 2000 حالة يوميا، وهو معدل أقل بصورة ملحوظة مقارنة بالأسابيع السابقة، وقد وصل هذا المعدل إلى ما يزيد قليلا عن الألف حالة منذ أمس الأول الاثنين، وحتى اليوم.

وأشار فيلر إلى أنه لا يزال هناك انتشار للإصابة داخل مستشفيات ودور مسنين.