المغرب: 69 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 69 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4321 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 28609 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد .

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية - في تصريح اليوم- إنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 150 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 928 حالة.