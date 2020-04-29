برلماني يطالب إلزام المراكز التجارية ببوابات التعقيم عقب استئناف العمل

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن الزام المراكز التجارية ببوابات تعقيم عقب استئناف العمل بها وذلك نظرًا لأنه من المتوقع أن تشهد هذه المراكز زحاما مكثفا من المواطنين بعد العمل بها وهو ما سيترتب عليه انتشار فيروس كورونا وسهولة انتقال العدوى.

وأكد طلعت، في طلبه، أنه مع مساعي الدولة نحو إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها والاستعداد لمرحلة التعايش مع كورونا يجب أن يواكبه اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وإلا ستدخل مصر في مرحلة أكثر خطورة يزداد فيها عدد المصابين بهذا الوباء ونفقد السيطرة عليه وتضطر الدولة للعودة لنقطة الصفر واتخاذ إجراءات أكثر صرامة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المراكز التجارية قبلة الكثيرين من كافة أنحاء الجمهورية وغالبًا ما يسودها التكدس والزحام فهي تمثل مواقع شديدة التجمعات وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، لذلك يجب ارتباط استئناف العمل بها بتطبيق عدد من الإجرءات الاحترازية مثل تركيب بوابات تعقيم وإلزام المواطنين المترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالمسافات الآمنة وتعليق لوحات إرشادية تحث المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والبعد عن التكدس وتعقيم هذه المراكز بشكل يومي.