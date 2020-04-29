أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

برلماني يطالب إلزام المراكز التجارية ببوابات التعقيم عقب استئناف العمل

04:29 م الأربعاء 29 أبريل 2020
برلماني يطالب إلزام المراكز التجارية ببوابات التعقيم عقب استئناف العمل

جون طلعت

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن الزام المراكز التجارية ببوابات تعقيم عقب استئناف العمل بها وذلك نظرًا لأنه من المتوقع أن تشهد هذه المراكز زحاما مكثفا من المواطنين بعد العمل بها وهو ما سيترتب عليه انتشار فيروس كورونا وسهولة انتقال العدوى.

وأكد طلعت، في طلبه، أنه مع مساعي الدولة نحو إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها والاستعداد لمرحلة التعايش مع كورونا يجب أن يواكبه اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وإلا ستدخل مصر في مرحلة أكثر خطورة يزداد فيها عدد المصابين بهذا الوباء ونفقد السيطرة عليه وتضطر الدولة للعودة لنقطة الصفر واتخاذ إجراءات أكثر صرامة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المراكز التجارية قبلة الكثيرين من كافة أنحاء الجمهورية وغالبًا ما يسودها التكدس والزحام فهي تمثل مواقع شديدة التجمعات وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، لذلك يجب ارتباط استئناف العمل بها بتطبيق عدد من الإجرءات الاحترازية مثل تركيب بوابات تعقيم وإلزام المواطنين المترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالمسافات الآمنة وتعليق لوحات إرشادية تحث المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والبعد عن التكدس وتعقيم هذه المراكز بشكل يومي.

مجلس النواب جون طلعت مجلس الوزراء

الخبر التالى:

الملكة اليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة الى البريطانيين في 8 مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من5:00 م - 6:00 م

    حب عمري

    على قناة روتانا دراما- عرض أول

  • الآن من5:30 م - 6:00 م

    ونسني

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    فلانتينو

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    خيانة عهد

    على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    رجالة البيت

    على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    سلطانة المعز

    حصري على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    عمر ودياب

    على قناة on- عرض أول

  • الآن من6:00 م - 7:00 م

    يا أنا يا جدو

    حصري على قناة روتانا دراما- عرض أول

الساعة السابقة