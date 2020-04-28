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بوتين يمدد العزل الذاتي في روسيا حتى 11 مايو المقبل

07:41 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
بوتين يمدد العزل الذاتي في روسيا حتى 11 مايو المقبل

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمديد نظام العزل الصحي المفروض في البلاد بسبب جائحة كورونا، حتى 11 مايو المقبل.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشي فيروس كورونا" عقده اليوم الثلاثاء عبر الفيديو "إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة".

وأضاف "لقد كلفت الحكومة بإعداد معايير البدء في الخروح من نظام القيود اعتبارا من 12 مايو المقبل"، مشيرا إلى ضرورة إطلاق برنامج وطني لإنعاش الاقتصاد وإعادة مداخيل المواطنين إلى مستواها السابق بالتزامن مع البدء في الرفع التدريجي للقيود المفروضة.

وأكد الرئيس الروسي، أن الوضع الوبائي في مختلف مناطق البلاد متباين، الأمر الذي يجعل من المستحيل الحديث عن إلغاء القيود المفروضة بسبب الجائحة دفعة واحدة".

وتابع "بعد أن تتجاوز روسيا ذروة الجائحة، قد يبقى الوضع متوترا في بعض المناطق، ولن يزول الخطر في كل مكان دفعة واحدة، وبالتالي فإن الحديث عن إلغاء القيود في وقت واحد غير جائز وغير مقبول"، مشيرًا إلى أن أمام البلاد طريق صعب وشديد التعقيد يتطلب الاستعداد لكل المخاطر المحتملة والتحلي بالمنطق السليم والصبر كي لا نخسر ما أُنجز خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن حكام المقاطعات سيحتفظون بصلاحيات إضافية في ظروف مواجهة الجائحة، داعيًا هؤلاء الحكام إلى التصرف دون انتظار الرد من أعلى نظرًا لمستوى المخاطر والأوضاع على أرض الواقع في الأقاليم.

وشدد على عدم جواز اتخاذ قرارات عاطفية أو نمطية لأن ما هو مبرر في مناطق معينة قد يكون ضارًا في مناطق أخرى.

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فلاديمير بوتين العزل الصحي فيروس كورونا روسيا

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