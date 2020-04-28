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الدفاع التركية: مقتل 40 مدنيًا على الأقل في تفجير عفرين شمال سوريا

06:06 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الدفاع التركية: مقتل 40 مدنيًا على الأقل في تفجير عفرين شمال سوريا

انفجار سيارة مفخخة- أرشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن ما لا يقل عن 40 مدنيًا قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة عفرين بشمال سوريا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضافت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح.

وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مسؤولية الهجوم.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت، في وقت سابق، بصهريج وقود في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، التي تنتشر فيها قوات تركية ومجموعات إرهابية مدعومة منه، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

تفجير عفرين سيارة مفخخة وزارة الدفاع التركية سوريا

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