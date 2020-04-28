الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا في اليمن

صنعاء- (د ب أ):

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من احتمال تفشي فيروس كورونا في اليمن، البلد الذي يعاني من الصراع المسلح منذ 6 سنوات، دون أن يتم اكتشاف ذلك حتى الان.

وقالت ليزا جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان صحفي: "حذرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة".

وأضافت:"العوامل كلها موجودة هنا، مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل".

وتابعت: "ليس هناك وقت لنضيعه، يجب إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم واسرهم".

وذكر البيان أن وكالات الإغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن.

وبحسب البيان، بقيت اليمن حتى الآن، خلافا لبقية بلدان منطقة شرق البحر الابيض والمتوسط، بحالة واحدة مؤكدة مخبريا بفيروس كورونا.

وقال البيان إنه، استنادا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوما منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من احتمال حقيقي جدا أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون اكتشافه أو التخفيف من حدّته داخل المجتمعات المحلية.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.