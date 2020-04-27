الهولنديون يحتفلون بـ"يوم الملك" في المنزل بسبب كورونا

أمستردام - (د ب أ)

للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، يضطر الهولنديون إلى الاحتفال بعيد ميلاد ملكهم الحاكم، في المنزل، متخليين بذلك عن احتفالاتهم التقليدية، بسبب حظر الاحتفالات بـ "يوم الملك" جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أعرب الملك ويليم ألكسندر، الذي بلغ اليوم الاثنين عامه الثالث والخمسين، عن تمنيه لمواطنيه بقضاء "يوم فريد في المنزل بمناسبة يوم الملك".

وقال الملك في كلمة تم بثها على الهواء مباشرة من قصره في لاهاي، قبل أن يدعو رعاياه إلى الاستمرار في احترام القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "احتفلوا سويا، ولكن عن بُعد استمروا."

وتحتفل العائلة المالكة بالعيد الوطني في المنزل، حيث يشارك ويليم ألكسندر الاحتفال، زوجته ماكسيما وبناته آماليا وأليكسيا وأرياني. وكان من المقرر أن تحتفل الأسرة في ماستريخت، إلا أن الزيارة ألغيت بسبب وباء كورونا.

وبحسب الاستطلاعات، فإن حوالي 80 بالمئة من المواطنين يتفهمون أسباب إلغاء الاحتفالات، ولكنهم يرون أن البرنامج البديل عبر الإنترنت "غير اجتماعي".

وكانت آخر مرة بقيت فيها العائلة المالكة بالمنزل في ظل الاحتفال بيوم الملك، في عام 2001، عندما تم إلغاء زيارة إلى إقليم درينته في شرق البلاد بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية آنذاك.