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حاكم نيويورك يعلن إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية

03:22 م الإثنين 27 أبريل 2020
حاكم نيويورك يعلن إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

نيويورك - أ ش أ

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، إمكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية بعد انتهاء فترة البقاء في المنازل يوم 15 مايو المقبل.

وأوضح كومو، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تبدأ هذه العملية في المناطق التي شهدت إصابات أقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولاية، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على سجلات المناطق خلال الأسبوعين الماضيين، وسيتم النظر في الوقت نفسه في الأعمال ذات المخاطر الأقل لاستئنافها.

يشار إلى أن نيويورك سجلت نحو 17 ألف حالة وفاة جرّاء الفيروس.

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