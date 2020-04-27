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العراق يفرض الحجر الصحي على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

12:20 م الإثنين 27 أبريل 2020
العراق يفرض الحجر الصحي على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

فيروس كورونا في العراق

بغداد - أ ش أ

فرضت السلطات في إقليم كردستان بالعراق، اليوم الاثنين، الحجر الصحي على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين في أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين.

وكانت محافظة أربيل ، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تعود إحداهما لرجل يبلغ 32 عاماً من سكان مخيم دارا شكران، ويعمل في شركة داخل مدينة أربيل، والأخرى لرجل من ناحية كسنزان.

وسبق أن فرضت وزارة الصحة في إقليم كردستان الحجر الصحي على عدة أحياء ومجمعات سكنية بعد تسجيل إصابات كورونا فيها، بغرض منع تفشي الفيروس وتحديد مصدر نقل العدوى .

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في إقليم كردستان، فإن إجمالي المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 347 حالة، بينها 4 وفيات و320 حالة شفاء .

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