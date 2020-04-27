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إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا يرتفع إلى 202

09:17 ص الإثنين 27 أبريل 2020
إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا يرتفع إلى 202

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 202 حالة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 ألفا و 466 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن نحو 129 من المصابين في حالة خطيرة، وأن نحو 96 منهم يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد تعافى نحو 6796 من إجمالي المصابين حتى الآن.

وزارة الصحة الإسرائيلية وفيات كورونا فيروس كورونا

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