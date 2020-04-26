شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا في سوريا
دمشق - (د ب أ)
ارتفع عدد الحالات التي شفيت من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في سوريا، اليوم الأحد، إلى 14 حالة.
وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى اليوم 43 إصابة شفيت منها 14 حالة وتوفيت3 حالات.
وكشف الحكومة السورية، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي من تاريخ الخامس من فبراير الماضي، ولغاية 26 أبريل 2388 شخصًا، تم تخريج 1925 منهم مع بقاء 463 قيد المتابعة في المراكز.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
-
1075
عدد المتعافين
-
294
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2826904
عدد المصابين
-
807037
عدد المتعافين
-
197871
عدد الوفيات
إعلان