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شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا في سوريا

08:01 م الأحد 26 أبريل 2020
شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا في سوريا

شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا في سوريا

دمشق - (د ب أ)

ارتفع عدد الحالات التي شفيت من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في سوريا، اليوم الأحد، إلى 14 حالة.

وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى اليوم 43 إصابة شفيت منها 14 حالة وتوفيت3 حالات.

وكشف الحكومة السورية، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي من تاريخ الخامس من فبراير الماضي، ولغاية 26 أبريل 2388 شخصًا، تم تخريج 1925 منهم مع بقاء 463 قيد المتابعة في المراكز.

فيروس كورونا سوريا

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