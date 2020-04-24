13.7 مليون دولار مساعدات أمريكية للسودان لمجابهة "كورونا"

الخرطوم - أ ش أ

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 13.7 مليون دولار للتخفيف من انتشار فيروس "كورونا" في السودان، وذلك بإضافة ما يقرب من 5.7 مليون دولار من التمويل الإضافي إلى 8 ملايين دولار تم الإعلان عنها في 27 مارس الماضي.

وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم - في بيان اليوم /الجمعة/ - أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم الولايات المتحدة الدعم المنقذ للحياة من خلال التنسيق مع حكومة السودان والشركاء الدوليين في المجال الإنساني والمنظمات الأخرى لتحديد المجالات ذات الأولوية للاستجابة.

وأوضحت أن هذه المبالغ تشمل أيضا 671 ألف دولار كمساعدة إنسانية لدعم جهود الاستجابة لفيروس "كورونا" للاجئين في السودان من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في السودان بريان شوكان، "إن الولايات المتحدة هى الرائدة في العالم في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية، ونحن نقود الاستجابة العالمية لوباء كورونا"، لافتا إلى أن هذه المساعدة هى رمز لحسن نية الشعب الأمريكي ودعمه لشعب السودان، حيث نواجه هذا التهديد العالمي معا.