وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مستمرون في تعزيز الإنتاج الصناعي للمعدات الطبية".

وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي اليوم، لخلية الأزمة الأمريكية ونقلته فضائية "العربية"، "يجب الإستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا"، مؤكدًا على أن بلاده حققت في مكافحة الفيروس التاجي الجديد".

وتابع الرئيس الأمريكي، "سوف ننهي هذا الطاعون سوية وسوف تعود بلادنا قوية".

وأوضح دونالد ترامب، "يجري العمل لوضع خطة للعلاج من كورونا بالأجسام المضادة"