مفتي الأردن: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

عمان - (أ ش أ):

أعلن مفتي عام مملكة الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف الخصاونة أنه "في هذا اليوم الخميس 23 من أبريل من عام 2020 اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية وبعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته وأطواره ثبت لدى المجلس إن يوم غد الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2020 للميلاد هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك"، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية (بترا).