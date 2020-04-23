أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مفتي الأردن: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

08:20 م الخميس 23 أبريل 2020
مفتي الأردن: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

مفتي عام مملكة الأردن

عمان - (أ ش أ):

أعلن مفتي عام مملكة الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف الخصاونة أنه "في هذا اليوم الخميس 23 من أبريل من عام 2020 اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية وبعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته وأطواره ثبت لدى المجلس إن يوم غد الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2020 للميلاد هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك"، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

هذا المحتوى من

الأردن شهر رمضان عبد الكريم الخصاونة

الخبر التالى:

فلسطين ترحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 232 إصابة بفيروس كورونا..و11 وفاة