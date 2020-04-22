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العاهلان الأردني والبحريني يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي لمواجهة كورونا

08:02 م الأربعاء 22 أبريل 2020
العاهلان الأردني والبحريني يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي لمواجهة كورونا

الملك عبدالله الثاني

عمان - أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنيىة (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال الهاتفي - ضرورة تكثيف الجهود للتصدي للوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتهم.

كما تبادل الجانبان - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

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الملك عبدالله الثاني حمد بن عيسى آل خليفة فيروس كورونا

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