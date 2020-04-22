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الرئيسان الكوري الجنوبي والفنلندي يتفقان على العمل لتطوير لقاح وعلاج لكورونا

02:56 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الرئيسان الكوري الجنوبي والفنلندي يتفقان على العمل لتطوير لقاح وعلاج لكورونا

العمل لتطوير لقاح وعلاج لكورونا

سول – (أ ش أ):

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو اليوم الأربعاء على العمل معًا من أجل تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى تحقيق الانتعاش في الاقتصاد العالمي.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزعيمين اتفقا ايضا على الضغط من أجل تطبيع التبادلات الاقتصادية والشعبية بين الجانبين، من خلال استئناف الرحلات الجوية المباشرة بمجرد السيطرة على الوباء، وذلك خلال محادثة هاتفية جاءت بطلب من الرئيس الفنلندي واستمرت لمدة نصف ساعة.

كما طلب نينيستو من مون معرفة رؤيته في ظل نجاح كوريا الجنوبية في إبطاء تفشي الوباء، حيث أكد مون أهمية إجراءات الحجر الصحي الشاملة القائمة على الاختبارات السريعة وواسعة النطاق، والشفافية في الكشف عن المعلومات ذات الصلة للمواطنين.

وأضاف مون:" أن كوريا الجنوبية تعاني أيضًا من صعوبات بسبب أزمة كوفيد-19، حتى أن التغلب على الأزمة الاقتصادية أصبح الآن في نفس أهمية إجراءات الحجر الصحي"، وكرر الدعوة إلى السماح بالتبادلات الضرورية عبر الحدود، وخاصة لرجال الأعمال، على الرغم من قيود الدخول المفروضة.

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لقاح كورونا فيروس كورونا كوريا الجنوبية فنلندا

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