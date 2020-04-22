ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 13 حالة في الكويت

الكويت- (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة.

وقال السند، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الوفاتين لمقيمين من الجنسية الهندية ، ويبلغان من العمر 75 عاما و 57 عاما وكانا يتلقيان الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2248 حالة ، لافتا إلى أن 1792 إصابة تتلقى الرعاية الطبية بينها 50 في العناية المركزة بواقع 29 مستقرة و21 حرجة.

وأعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 31 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 443 حالة.