أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 13 حالة في الكويت

02:09 م الأربعاء 22 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 13 حالة في الكويت

أرشيفية

الكويت- (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة.

وقال السند، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الوفاتين لمقيمين من الجنسية الهندية ، ويبلغان من العمر 75 عاما و 57 عاما وكانا يتلقيان الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2248 حالة ، لافتا إلى أن 1792 إصابة تتلقى الرعاية الطبية بينها 50 في العناية المركزة بواقع 29 مستقرة و21 حرجة.

وأعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 31 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 443 حالة.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

الخبر التالى:

الفلبين: إصابة أكثر من ألف موظف بالرعاية الصحية ووفاة 26 بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| الرئيس يشهد الانتهاء من مشروع الشهيد أحمد حمدي 2