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كورونا حول العالم: الإصابات 2.56 مليون إصابة وحالات التعافي تقترب من 700 ألف

09:02 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
كورونا حول العالم: الإصابات 2.56 مليون إصابة وحالات التعافي تقترب من 700 ألف

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ):
أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو 2.56 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و558 ألفا عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 700 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليقترب من 178 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 819 ألف إصابة إلى جانب نحو 45 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 204 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 184 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و788 إصابة و4632 وفاة.

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