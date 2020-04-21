فرنسا: تراجع أعداد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة

باريس - (د ب أ)

أفادت بيانات السلطات الصحية في فرنسا، باستمرار تراجع أعداد مرضى كورونا المستجد الذين يحتاجون إلى العلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وقال جيروم سالومون، مدير عام وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء إن عدد هؤلاء المرضى تراجع بمقدار 250 مريضا مقارنة بأمس الاثنين.

وأوضح سالومون أن إجمالي عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة في البلاد يبلغ نحو 5430 مريضًا.

وأضاف سالومون، أن عدد القادمين الجدد إلى المستشفيات من مرضى كورونا تراجع، لافتًا إلى أن عدد المرضى الموجودين في المستشفيات حاليًا يبلغ نحو 30 ألف و100 مريض.

وارتفع عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 20 ألف و796 شخصا، ونوه سالومون إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بقيود التجول ومظاهر التباعد الاجتماعي حتى يمكن الحفاظ على موعد منتصف مايو المقبل، كموعد محتمل لتخفيف قيود مكافحة كورونا.

وقال سالومون إن ما يتم فعله اليوم وغدا، سيؤثر على عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، في وقت لاحق من مايو المقبل.