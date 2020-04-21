بعد انهيار تاريخي.. قفزة للنفط الأميركي فوق الصفر

وكالات

بعد انهيار تاريخي في أسعاره خلال الساعات الماضية، قفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو، صباح الثلاثاء، إلى ما فوق الصفر.

وقفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم، إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولاراً تحت الصفر للبرميل، أي أنّ المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلّصوهم من سلعة فاضت الخزّانات بها وندر الطلب عليها بسبب وباء كوفيد-19 - وفقا لسكاي نيوز.

وعند بدء التداولات بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 0.56 سنتاً للبرميل، علماً بأنّ العقود الآجلة لشهر مايو تنقضي الثلاثاء.

وهوت أسعار بيع عقود خام البترول الأمريكي "نايمكس" لأقل من صفر، لأول مرة في التاريخ ووصلت الاثنين إلى حدود -40 دولارا للبرميل، بانخفاض 300%.

ويأتي هذا الانخفاض في عقود بيع البترول لشهر مايو، وهي تخص في الأساس السوق الأمريكي، إذ أن خام البترول العالمي "برنت" رغم انخفاضه لكنه لا يزال في حدود 26 دولار للبرميل، وهو المرجع الأكثر اعتمادا في سوق النفط العالمي.​

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