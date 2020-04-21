الصحة العالمية: تكيفوا مع وباء كورونا حتى العثور على لقاح

وكالات:

قال منظمة الصحة العالمية، إن عملية التكيف مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

وأوصت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، مؤكدة أنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وفي تصريحات نقلتها "رويترز"، قال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.