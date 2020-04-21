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أصبن بالوباء.. ممرضات يقاضين نيويورك لعملهن في ظروف خطيرة

12:35 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
أصبن بالوباء.. ممرضات يقاضين نيويورك لعملهن في ظروف خطيرة

فيروس كورونا في أمريكا

نيويورك - (د ب أ)

تقدمت نقابة ممرضات نيويورك بثلاث دعاوى قضائية اليوم الاثنين ضد الولاية واثنين من المستشفيات، زاعمة أن الممرضات العضوات في النقابة تعرضن لظروف عمل خطيرة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، الذي ضرب الولاية بشدة.

وجاء في إحدى الدعاوى القضائية أن الممرضات أجبرن على العمل وهن مريضات، الأمر الذي شكل خطرا عليهن وعلى الآخرين، بينما جاء في دعوى ثانية أنه تم ترهيب الممرضات ومنعهن من التحدث عن أوضاعهن.

وذكرت الدعاوى القضائية أن لم يتم منح الممرضات أدوات حماية وتدريب كاف. وقالت الرابطة إن "الممرضات لم يحصلن على أقنعة وجه ملائمة كما أنهن يقمن بمهام في ظروف عمل غير آمنة".

ونقلت الدعاوى عن ممرضات قولهن، إنهم أصبن بالفيروس أثناء عملهن وأن هناك نقصا في الأدوات الرئيسية، ومن بينها أقنعة الوجهة.

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