تركيا تغلق 31 مدينة وولاية لمواجهة كورونا

أنقرة - (د ب ا)

أعلن الرئيس التركي، اليوم الاثنين، عن إغلاق موسع مدته أربعة أيام، في 31 مدينة وولاية، بدءا من عشية رمضان لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول سيبدأ عند منتصف الليل، يوم الخميس المقبل ويستمر حتى نفس الوقت يوم الأحد الاسبوع المقبل .

وتابع أردوغان "نجحنا في منع تحول جائحة كورونا إلى كارثة بفضل التزام شعبنا بالتدابير إلى حد كبير".

ولم يطالب أردوغان بفرض حظر صارم على الصعيد الوطني منذ أن أبلغت تركيا عن أول حالة إيجابية لها في 11 مارس الماضي.

من جهته قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 123 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الضحايا على مستوى البلاد إلى 2140.

في نفس الفترة، كانت هناك 4674 حالة إصابة جديدة، مما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 90980، متجاوزًا العدد المبلغ عنه في إيران المجاورة.