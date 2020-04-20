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كورونا في إسبانيا: انخفاض عدد الوفيات اليومية لأول مرة منذ أكثر من شهر

04:49 م الإثنين 20 أبريل 2020
كورونا في إسبانيا: انخفاض عدد الوفيات اليومية لأول مرة منذ أكثر من شهر

أرشيفية

مدريد- (بي بي سي):

انخفض العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى أقل من 400 للمرة الأولى منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الفيروس باعتباره جائحة عالمية في الـ 11 من مارس آذار الماضي.

ويعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل انخفاض كبير، بعد أن تجاوز إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا عشرين ألف حالة وفاة في نهاية الأسبوع.

وفي غضون ذلك ، قال البنك المركزي في إسبانيا إن الاقتصاد انكمش بنحو 5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يمكن أن ينخفض بأكثر من 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي بحلول نهاية هذا العام.

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