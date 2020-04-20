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قطر تعلن تسجيل حالة وفاة و567 إصابة جديدة بكورونا

02:34 م الإثنين 20 أبريل 2020
قطر تعلن تسجيل حالة وفاة و567 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6015 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيانات محدثة على حسابها على موقع تويتر اليوم،

أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى تسع حالات.

وذكرت أن 37 شخصا تعافوا من إصابتهم بالفيروس خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 555 حالات.

وزارة الصحة القطرية الدوحة فيروس كورونا

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