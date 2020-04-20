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إيران تسجل 91 وفاة و 1294 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:32 م الإثنين 20 أبريل 2020
إيران تسجل 91 وفاة و 1294 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5209 حالات، بعد تسجيل 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و505 حالات، بعد تسجيل 1294 حالة إصابة جديدة.

ووصف حالة 3389 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 ألفا و 273 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران إيران فيروس كورونا

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