تسجيل 12 حالة اصابة جديدة لفيروس كورونا في الصين

بكين 20 - (د ب أ):

اعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ثمان حالات منها من بين القادمين من الخارج، ولم تحدث أي وفيات جديدة.

وتم عزل 992 شخصًا آخرين ومراقبتهم كحالات مشتبه بها أو أظهرت الفحوصات ايجابية اصابتهم دون ظهور أعراض.

ولم تسجل ووهان، بؤرة الوباء العالمي، أي حالات جديدة. وبلغ إجمالي الوفيات في الصين حتى الآن 4632 حالة وفاة و80 ألفا و747 اصابة بالفيروس.