الولايات المتحدة تتخطى الألف وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

تخطت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد موقع وورلد ميتر المتتبع لانتشار الفيروس حول العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 1046 حالة حتى الساعة 0001 بتوقيت جرينتش لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5099 وفاة فضلا عن 214639 إصابة بعد تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة.