أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الولايات المتحدة تتخطى الألف وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

02:20 ص الخميس 02 أبريل 2020
الولايات المتحدة تتخطى الألف وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تخطت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد موقع وورلد ميتر المتتبع لانتشار الفيروس حول العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 1046 حالة حتى الساعة 0001 بتوقيت جرينتش لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5099 وفاة فضلا عن 214639 إصابة بعد تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة.

الولايات المتحدة حالات وفاة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف تحليل بيانات المصابين بكورونا