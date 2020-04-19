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روحاني: إغلاق الأماكن المقدسة والمساجد حتى 4 مايو المقبل

12:10 م الأحد 19 أبريل 2020
روحاني: إغلاق الأماكن المقدسة والمساجد حتى 4 مايو المقبل

حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن العتبات المقدسة والمساجد ستظل مغلقة حتى العاشر من شهر رمضان (حتى الرابع من مايو).

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه سيتم بعد هذا الموعد عقد جلسات لدراسة الأوضاع، ليتقرر بعدها إما إبقاء الوضع على ما هو عليه أو اتخاذ قرارات جديدة.

وأضاف :"بما أن الفعاليات وموائد الإفطار الجماعية لن تقام، فعلى الجميع أن يساهموا في مساعدة المحتاجين وإمدادهم بالأموال والسلع والمواد الغذائية"، مشيدا بما قام به الإيرانيون في هذا الشأن حتى الآن.

وأعرب روحاني عن ارتياحه للاتجاه التناقصي لانتشار فيروس كورونا.

وسجلت إيران حتى الآن نحو 81 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 5000 آلاف وفاة

حسن روحاني إغلاق الأماكن المقدسة إيران فيروس كورونا

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