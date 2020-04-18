روسيا: 28 حالة وفاة جديدة بكورونا في العاصمة موسكو
روسيا - (أ ش أ)
أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.
وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء، موضحا أن معظم المتوفين -والتى تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 93 عاما- عانوا كذلك من أمراض مزمنة.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 20 ألفا 754 إصابة في العاصمة، بينهم 148 متوفيا، حسب الإحصائية العامة الأخيرة، فيما سجلت روسيا حتى اليوم 36 ألفا و793 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 313 وفاة و3 آلاف 57 حالة شفاء.
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