المكسيك تسجل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا
07:01 ص السبت 18 أبريل 2020
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت المكسيك، الجمعة، تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال خوسيه لويس ألوميا، المسؤول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي إن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 6875 حالة.
كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 546 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
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