أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الرئيس التونسي يقرر تمديد الحظر الصحي لمواجهة كورونا

09:48 م الجمعة 17 أبريل 2020
الرئيس التونسي يقرر تمديد الحظر الصحي لمواجهة كورونا

قيس سعيد

وكالات:

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد الحظر الصحي، في البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، فيما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في تونس أمس الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37.

وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.

قيس سعيد فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة تونس

الخبر التالى:

احتجاجات في ولايات أمريكية ضد أوامر البقاء في المنزل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2173432

    عدد المصابين

  • 554899

    عدد المتعافين

  • 147337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان