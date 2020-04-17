الرئيس التونسي يقرر تمديد الحظر الصحي لمواجهة كورونا

وكالات:

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد الحظر الصحي، في البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، فيما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في تونس أمس الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37.

وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.