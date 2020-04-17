أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

دبي تمدد برنامج تقييد الحركة الكلي أسبوعا لمواجهة كورونا

07:06 م الجمعة 17 أبريل 2020
دبي تمدد برنامج تقييد الحركة الكلي أسبوعا لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في الإمارات

دبي - (د ب أ):

قررت حكومة إمارة دبي، مركز الأعمال في دولة الإمارات، تمديد برنامج تقييد الحركة 24 ساعة، المطبق منذ أسبوعين، لمدة أسبوع إضافي.

وقال مسؤلون في دبي للصحفيين اليوم الجمعة إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، قررت تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في "ضوء النجاح الذي حققه الإجراء" الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري.

يشار إلى أن برنامج التعقيم الوطني يقيد حركة الأفراد والمركبات، ويلزم السكان بدبي بالبقاء في منازلهم 24ساعة، ولايسمح لأي شخص بالخروج إلا بتصريح في حالات محددة منها شراء الغذاء كل 3 أيام، وسحب مبلغ مالي كل 5 أيام، أو التوجه للمستشفى.

فيروس كورونا دبي برنامج تقييد الحركة الكلي الإمارات

الخبر التالى:

العراق: إجمالي الإصابات بكورونا يناهز ١٥٠٠ حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2173432

    عدد المصابين

  • 554899

    عدد المتعافين

  • 147337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان